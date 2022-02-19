الرئيس تبون يواصل حَراكَه العربي بزيارة قطر

بعنوان تعزيز العلاقات الأخوية وتعميق التعاون الثنائي

تشكل زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة قطر، ابتداء من السبت، فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته وكذا مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة، التي تدوم يومين، تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشقيقة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تندرج في إطار “تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

كما سيشارك الرئيس في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

وكان الرئيس تبون والشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقيا في فبراير 2020، بالجزائر العاصمة، خلال زيارة رسمية للجزائر قام بها الشيخ تميم، سجل خلالها الطرفان ارتياحهما للتطور “الإيجابي” الذي تشهده العلاقات القائمة بين البلدين واتفقا على “توسيع مجالات التعاون بما يسمح باستغلال قدرات البلدين”.

وتعرف العلاقات الجزائرية-القطرية ديناميكية تتجلى بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي كان آخرها زيارة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى قطر منتصف جانفي الماضي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، أين استقبل بالدوحة من قبل أمير دولة قطر، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس تبون.

وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية واستعراض الفرص الواعدة لتنمية التعاون المشترك، لاسيما في الميادين التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

كما تم التأكيد على “تكريس توجيهات قيادتي البلدين الحريصة على ترسيخ أواصر التضامن والتعاون والتنسيق والعمل المشترك خدمة للقضايا التي تهم الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”. كما تم تناول أهمية ترقية العمل العربي المشترك في ظل التحضير للاستحقاقات الهامة المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر خلال هذا العام وضرورة استغلال هذا الموعد لتكريس تقدم نوعي يعيد للعمل العربي المشترك نجاعته ومصداقيته ويعزز آلياته لحل الأزمات والنزاعات في المنطقة العربية.

وكان السفير الجديد لقطر لدى الجزائر قد ثمّن، عقب تسليم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، في نوفمبر الماضي، “الأشواط التي قطعها مسار التعاون الثنائي” بين الجزائر وبلاده، مؤكدا إمكانية الدفع به إلى “آفاق أرحب”، بالنظر إلى الإمكانات التي يزخر بها البلدان.

وزيادة على تعاونهما الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي، تسعى الجزائر وقطر إلى إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجزائري-القطري، المنعقد في أفريل الفارط عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وخلال ترأسهما لهذا الاجتماع، اتفق وزير التجارة، كمال رزيق، ووزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، على “إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار الثنائي”.

وأكد رزيق خلال هذا الاجتماع على ضرورة تأسيس “شراكات جديدة” بين البلدين و”فتح آفاق واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة تلبية لاحتياجات وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين”.

ودعا الكواري بدوره إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين وتوسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة على غرار الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع السياحة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها.

وشهد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر قفزة نوعية في السنوات الأخيرة جسدها إنشاء شركة “الجزائرية القطرية للصلب” المالكة لمجمع الصلب في منطقة بلارة بولاية جيجل باستثمار يناهز ملياري دولار.

وفي مجال الاتصالات، تسجل مجموعة “أوريدو” تواجدها بالجزائر منذ 2004، حيث تعد حوالي 12.5 مليون مشترك، محتلة بذلك المرتبة الثالثة في سوق الهاتف النقال بالجزائر.

وفي مجال الإعلام الرياضي، كان رئيس إدارة شبكة “بي إن سبورت” القطرية ورئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ناصر الخليفي، قد صرح مؤخرا، عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، أن زيارته للجزائر ستكون “بداية لعلاقات مشتركة مع مؤسسات “بي إن سبورت” المتخصصة في الإعلام السمعي البصري الرياضي، وينتظر أن تفتح الشبكة مكتبا لها بالجزائر عن قريب.

وفي المجال الرياضي دائما، استقبل الرئيس تبون، بداية جانفي الفارط، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، الذي سلمه سارية علم كأس العرب لكرة القدم، وهي ذهبية مرصعة باللؤلؤ تحمل شعار البطولة وألوان الراية الوطنية الجزائرية، بعد تتويج المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بالنسخة الأخيرة لهذه البطولة التي نظمت شهر ديسمبر الفارط بقطر.