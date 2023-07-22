الرئيس تبون يواصل زيارة العمل إلى تركيا  

جانب من زيارة الرئيس تبون إلى تركيا

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت زيارة العمل التي يجريها منذ يوم الجمعة إلى جمهورية تركيا الشقيقة.

وسيلتقي الرئيس تبون خلال هذه الزيارة نظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعرف العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيارات رسمية مكثفة ونوعية بين مسؤولي البلدين، سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.

وكان رئيس الجمهورية قد حل الجمعة بإسطنبول (تركيا) رفقة وفد وزاري هام.