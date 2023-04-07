الرئيس تبون يوجه دعوة لرئيسة البيرو لزيارة الجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة رسمية لرئيسة البيرو من أجل زيارة الجزائر.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم اعتماده سفيرا جديدا للبيرو بالجزائر، قال خورخي إدواردو وارست كالي أن الرئيس تبون “وجه دعوة رسمية لرئيسة البيرو لزيارة الجزائر”.

وأكد السفير أن لقاءه برئيس الجمهورية شكل “فرصة للتطرق إلى المبادئ التي تجمع بين البلدين، من بينها مبدأ عدم الانحياز”.

واعتبر سفير البيرو أن هذا اللقاء كان “ثريا ومهما جدا”، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس تبون على “رغبته الكبيرة في تكريس خبرته الدبلوماسية في سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.

يذكر أن مراسم الاعتماد جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد نذير العرباوي.