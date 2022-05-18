الرئيس تبون يوجه رسالة للطلبة الجزائريين

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة إلى الطلبة الجزائريين بمناسبة ذكرى يوم الطالب المصادف لـ19 مارس.

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة إلى الطلبة الجزائريين بمناسبة ذكرى يوم الطالب المصادف لـ19 مارس.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية للطلبة الجزائريين: “إنه في هذه الذكرى يجدد الطالبات والطلبة العهد مع إسلافهم الجامعيين والثانويين الذين أعلنوا الإضراب عن الدراسة في ذلك اليوم المشهود من عام 1956 وجعلوا من ذلك الحدث منطلقا للالتحاق بالجبال والانخراط في الكفاح المسلح الذي تعزز بكفاءات علمية كانت سندا قويا ومؤزرا للثورة المباركة”.

وأبدى رئيس الجمهورية اعتزازه بما تحققه الجامعة كل عام بتوالي دفعات حاملي الشهادات الذين بلغ عددهم ما يقارب 5 ملايين خريج منذ الاستقلال.

كما أشاد بـ”الدور الذي يؤديه المنتسبون للأسرة الجامعية في النهوض بالقطاع فقد قدموا جهودا وإسهامات معتبرة لخدمة الجامعة الجزائرية تشهد عليها مكاسب هامة منها إنجاز مدارس وطنية عليا في اختصاصات علمية دقيقة وبعث اقطاب الامتياز التي بدأ العمل بها فعليا واستحداث العديد من مخابر البحث الجديدة والرفع من مستوى الأداء البيداغوجي وتحسين نوعية التكوين ورفع كفاءات الخريجين”.

نص رسالة رئيس الجمهورية

“بناتي الطالبات .. أبنائي الطلبة

يَعودُ يوم الطَّالب المُصادف للتاسع عشر من ماي، وفي هذه الذكرى يُجدِّدُ الطالبات والطلبة العهد مع أسلافهم الجامعيين والثانويين الذين أَعلنوا الإضراب عن الدراسة في ذلك اليوم المشهود من عام 1956، وجعلوا من ذلك الحدثِ مُنطلقَا للالتحاقِ بالجبال، والانخراطِ في الكفاح المسلح، الذي

تعزَّز بكفاءاتٍ علميةٍ، كانتْ سَندًا قويًّا مُؤزِّرًا للثورة المباركة.

وإنَّنا اليوم إِذْ نعتزُّ بما تُحقِّقُه الجامعة، كلَّ عام، بِتَوَالي دُفعاتِ حَامِلي الشَّهاداتِ، الذينَ بلغَ عددهُم ما يقاربُ 5 ملايين خريج منذ الاستقلال، نُشِيدُ بالدَّور الذي يُؤدِّيه المنتسبون للأسرة الجامعية في النهوض بالقطاع، فقد قدّموا جهودًا وإسهاماتٍ مُعتبرة لخدمةِ الجامعة الجزائرية، تَشهَدُ عليها مكاسبُ هامة، منها إِنْجازُ مدارسَ وطنيةٍ عليا في اختصاصات علمية دقيقة، وبعْثُ أقطابِ الامتياز التي بَدَأَ العملُ بها فعليًا، واستحداثُ العديد من مخابر البحث الجديدة، والرَفعُ من مستــــــــوى الأداءِ البيداغوجي، وتحسينُ نوعية التكوين، ورفعُ كفاءة الخريجين.

وكُلُّ هذا من شَأْنِه أَنْ يُساعدَ على التمكين لجامعةٍ قادرةٍ على احتضان الفكرِ الحرّ، والحوار الجادّ، والنقدِ البناء، والانفتاح على مُحيطِها بمَدِّ جُسورِ الشَّرَاكةِ مع المؤسساتِ الاقتصاديةِ، والثقافية، والاجتماعيةِ، ثمَّ على العالمِ الخارجي بالتَّفاعُلِ مع كُبرياتِ الجامعات، وتحقيق مُنْجزات عديدة في البحث العلمي.

ولأجل تحقيق تلك الأهداف، أَوْليْنا كلَّ العنايةِ والمتابعة لقطاعاتِ التربية والتعليم، في إطارِ رُؤيةٍ تَتوافَقُ مع التحوُّلاتِ الجارية في العالم، والتَّقدُّم المعرفي والتكنولوجي، وتَقُومُ على الاسْتِثْمارِ في رأسمالِ الأُمَّة البشري، بوصفه الثروةَ الحقيقةَ، وأَحَدَ أكبرِ عناصرِ القوَّةِ المُعوَّل عليها في بناءِ جزائرَ جديدةٍ، مُعتدَّةٍ بِقُدُراتِ وكفاءاتِ شبابِها.

وإنَّني في ذكرى يوم الطالب .. ذلك اليوم الخالد الشاهد على هبَّة الطلبة للانخراط في الكفاح الـمسَّلح، أَتوجَّهُ ونحن نَتَوقَّفُ باعتزاز عند حدث تـــاريخي فـي سجــلِ أمجـــاد الأمــــة، بأخلص التهاني لبناتي وأبنائي الطلبة، مُتمنيًا لهم النجاح والتألق، ليكونوا بناةً للجزائر، بسلاح العلوم والتكنولوجيا والـمعارف، أوفياء لعهد الشهداء ورسالتهم الخالدة”.

تحيا الجزائر

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.