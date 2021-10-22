الرئيس تبون يوجه رسالة لنظيره الموريتاني

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة خطية إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية أن سفير الجزائر لدى نواقشوط نور الدين خندودي، سلم الرسالة إلى الرئيس الموريتاني عقب استقباله بالقصر الرئاسي.

وقال السفير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، عقب اللقاء، إنه نقل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني.

وأضاف: “شكل اللقاء فرصة كذلك لتناول العلاقات الثنائية الجيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها والارتقاء بها وفرصة كذلك لتوديع صاحب الفخامة بمناسبة انتهاء مهامي كسفير في موريتانيا”.

وقال “لقد شكرت فخامته كثيرا على رعايته السامية لي خلال مهامي في هذا البلد الشقيق كما أشكر جميع أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين وننتظر من صاحب الفخامة أن يقوم بزيارة قريبة للجزائر إن شاء الله”.