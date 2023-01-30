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الرئيس تبون يوجه رسالتين للعاهل السعودي وأمير الكويت

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يوجه رسالتين للعاهل السعودي وأمير الكويت
ح.م
عبداوي يسلم رسالة الرئيس تبون

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، رسالتين للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون بعث رسالة خطية لأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تندرج في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وقد قام بتسليم الرسالة السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله اليوم بالرياض من قبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.

كما وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية لأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأفاد بيان للرئاسة أن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وتعميق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على مواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وقد قام بتسليم الرسالة السفير عبد الحميد عبداوي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله اليوم بالكويت من قبل وزير الخارجية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

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