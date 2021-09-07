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الجزائر

الرئيس تبون يوجه مراسلة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي لهذا السبب

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يوجه مراسلة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي لهذا السبب

وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مراسلة إلى رئيس الإتحاد الإفريقي حول تنامي ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة، من النيجر أين يؤدي زيارة رسمية بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية إن” رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون راسل رسميا رئيس الاتحاد الإفريقي ليتقاسم معه وجهة نظره بخصوص رؤية الجزائر لما نعتبره في بلدنا تنامي ظاهرة الإرهاب مع ارتفاع عدد ضحياه للأسف في جوارنا وعبر عديد المناطق من القارة الإفريقية”

وأضاف لعمامرة أن الاتحاد الإفريقي والآليات التي يعتمدها في إطار مكافحة الإرهاب يجب تعزيزها أكثر من أي وقت مضى لتطوير التعاون ومكافحة ظاهرة الإرهاب.

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