ودع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قام بزيارة دولة إلى الجزائر دامت 3 أيام.

وحضر مراسم التوديع بمطار هواري بومدين الدولي إلى جانب رئي الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة.

وغادر الغزواني العاصمة ليتوجه إلى ولاية وهران حيث سيقوم بزيارة المنطقة الصناعية بطيوة.

التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وموريتانيا

أعلن الرئيسان عبد المجيد تبون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، التوقيع على اتفاقيات تعاون شملت عدة مجالات، كما شددا على عزمهما الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع.

وأكد الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الموريتاني، إن “العلاقات بين البلدين حققت عدة مكستبات، وهي تستحق اليوم توفير شروط ترقيتها وتذليل الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا”.

وأوضح إن الزيارة أتاحت إثراء الجانب القانوني المنظم للعلاقات من خلال التوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات، تمهيدا لتوسيع التعاون إلى ميادين أخرى، وتهيئة الظروف لرجال الأعمال للدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري وبناء شراكة قوية وضرورة البدء في إنجاز طريق تيندوف زويرات.

من جهته قال الرئيس الموريتاني إن الزيارة كانت مثمرة وبناءة جددنا خلالنا عزمنا المشترك على مضاعفة الجهود من أجل الدفع بالتعاون بين بلدينا الى ميستويات أاكثر تنوعا خدمة لشعبينا ومغربنا العربي الكبير وامتنا الاسلامية”.

وأوضح “نحن الآن نعمل على تعميق العلاقات والارتقاء بها إلى لتكون على مستوى الاخوة والصداقة التي تربط شعبينا الشقيقين.

وحسب ولد الغزواني شكلت هذه الزيارة فرصة لترسيخ علاقات التعاون هذه وقد تجلى ذلك في توقيع العديد من الاتفاقيات التي حضرناها قبل قليل في مجالات التعليم العالي والصحة والتكوين والتشغيل كما شكلت فرصة للتباحث حول القضايا الثانية وابرز القضايا الدولية والاقليمية التي تهم بلدينا .

ووقعت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء، على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم شملت عدة قطاعات، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر.

وقد أشرف على مراسم التوقيع التي جرت برئاسة الجمهورية، كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الموريتاني.

ويتعلق الأمر باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها وزير القطاع، السيد عبد الباقي بن زيان، ونظيرته الموريتانية، أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله.

كما تم التوقيع في ذات المجال على برنامج تنفيذي لسنوات 2022 /2024/2023 من قبل الوزيرين المذكورين.

من جهة أخرى، تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة من طرف وزير القطاع، عبد الرحمان بن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل والتكوين المهني، طالب ولد سيد أحمد، وكذا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني وقعها وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، ونظيره الموريتاني.

كما شملت التوقيعات أيضا مذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات المصغرة، وقعها عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وعن الجانب الموريتاني، وزير التشغيل والتكوين المهني.

وتحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، على انفراد، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد حل مساء الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

الرئيس الموريتاني في زيارة إلى الجزائر

حل رئيس الجمهورية الموريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بيان رئاسة الجمهورية:

بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر ، تدوم ثلاثة أيام ابتداءً من 27 إلى 29 ديسمبر 2021.

وتدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين