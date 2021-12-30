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اقتصاد

الرئيس تبون يوقع على الاتفاقية المالية بين الجزائر وتونس

الشروق أونلاين
  • 2030
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الرئيس تبون يوقع على الاتفاقية المالية بين الجزائر وتونس

صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس والذي تم على إثره تقديم قرض  بقيمة 300 مليون دولار إلى الجارة الشرقية.

وحسب ما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد صادق الرئيس تبون على البروتوكول المالي بــين الحكومة الجزائرية وحكومة الجمهورية التونسية، الموّقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021.

الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية

وفي 15 ديسمبر 2021، أعلنت تونس، تسلّمها قرضاً من الجزائر قيمته 300 مليون دولار، للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية قبيل وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى البلاد.

وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثّر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضاً متوالياً للتصنيف السيادي للبلاد.

كما تجد صعوبة أيضاً في الاقتراض من السوق المحلية، بعدما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) مقدرةً في قانون الموازنة بداية العام.

وفي أكتوبر الماضي، خفّضت وكالة “موديز” التصنيف السيادي لتونس من “B3” إلى “Caa1″، مع نظرة مستقبلية سلبية، في عاشر خفض من وكالات التصنيف العالمية منذ 2011.

 ويأتي القرض الجزائري في إطار المساهمة بتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تواجه صعوبةً في الاقتراض من الخارج والداخل.

وللإشارة يصل الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، بدعوة من الرئيس قيس سعيّد.

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