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الرئيس تبون يوقع على قانون المالية لسنة 2024

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يوقع على قانون المالية لسنة 2024
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رئيس الجمهورية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2024، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الرئاسة، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، على غرار أعضاء الحكومة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ويخلو نصّ القانون من أي رسوم جديدة على المستهلكين، في حين يتضمن مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور ومشاريع السكن. حيث تقترب قيمة النفقات فيه من 110 مليار دولار.

وينصّ قانون المالية على تخفيض الرسم الجزافي الوحيد على نشاط المقاول الذاتي من 5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة. مع استفادة البلديات من نسبة 5 بالمائة من مدخول هذا الرسم.

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