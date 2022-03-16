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الجزائر

الرئيس تبون يوقّع مرسوم إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يوقّع مرسوم إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية. التي ستتولى مهام تصميم وصناعة وتجديد المنظومات الطاقوية في الجزائر.

وحسب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ في 6 مارس الجاري. والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 17 ). ستكلّف المؤسسة المستحدثة “بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها”.

“ويمكن للمؤسسة القيام بكل عملية الشراء والاستيراد والتصدير والتسويق ذات صلة بموضوعها. كما تشارك أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير في المجال”.

وستتكفّل المؤسسة بتلبية حاجات قطاع الدفاع الوطني أو كلّ قطاع آخر تابع للدولة، في مجال المنظومات الطاقوية، وفق ما ورد في المرسوم.

وتعمل المؤسسة تحت إدارة وزير الدفاع الوطني أو ممثله كرئيس لمجلس إدارتها. ويسيّرها مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الساري في وزارة الدفاع الوطني.

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