الرئيس تبون يوقّع مرسوم إنشاء المجلس الوطني الأعلى للطاقة

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوم رئاسيا يتضمّن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة. حسب ما ورد في الجريدة الرسمية ( العدد 19 ).

وحسب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ في 15 مارس 2022. سيتولى المجلس الأعلى للطاقة، التابع لرئاسة الجمهورية، مهمّة “تحديد التوجّهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية”.

ويتكوّن المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ويتولى أمانته الوزير المكلّف بالطاقة. من وزراء:

الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

الدفاع الوطني، أو ممثله.

الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المالية.

بالطاقة.

الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

البحث العلمي.

ووفق ما ينصّ عليه ذات المرسوم. سيحدّد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجيات الواجب اتباعها في ما يتعلّق بـ: