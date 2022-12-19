الرئيس تبون يولي عناية قصوى لترقية حقوق الطفل

جدد التزام الجزائر الدولي.. الوزير الأول:

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين بالجزائر العاصمة، احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية وحرصها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي “عناية قصوى” لترقية حقوق الطفل.

وأوضح الوزير الأول، خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى حول “واقع الطفولة في الجزائر.. إنجازات ورهانات” أن اختيار تاريخ انعقادها بالتزامن مع الذكرى الـ30 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل “له دلالات تنطوي على أبعاد استراتيجية أبرزها تأكيد بلادنا على احترام التزاماتها الدولية” في هذا الإطار.

كما تجدد الجزائر، من خلال تنظيم هذه الجلسات، حرصها على تنفيذ برنامج الرئيس تبون الذي أولى “عناية قصوى وفائقة للنهوض بحقوق الطفل إيمانا منه أن الاستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلا”، يضيف بن عبد الرحمان.

وذكر الوزير الأول بالمناسبة، بأهم المكاسب التي تحققت منذ الاستقلال من أجل تعزيز حماية وترقية حقوق الطفل باعتبارها من أولويات الدولة التي جسدتها عبر سياساتها وبرامجها من أجل تمكين هذه الشريحة، التي تمثل ثلثي عدد السكان، من حقها في حياة كريمة.

وحضر افتتاح أشغال الجلسات التي ستدوم يومين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أعضاء من الحكومة، مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، حميد لوناوسي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي.

كمال. ل