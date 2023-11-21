الرئيس تبون يٌجري محادثات ثنائية مع نظيره التركي

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وقد خص الرئيس التركي لدى وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية باستقبال رسمي من قبل الرئيس تبون.

وحل الرئيس التركي، ظهر الثلاثاء، بمطار الجزائر الدولي أين كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة مسؤولين سامين في الدولة بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم الحكومي.

وأجرى الرئيس عبد المجيد تبون محادثات ثنائية أولية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيس التركي إلى مقام الشهيد بالعاصمة أين ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المباركة.

وقام الرئيس أردوغان بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري، كما وقف دقيقة صمت وترحم على أرواح شهداء ثورة أول نوفمبر 1954.

ورافق الرئيس التركي في زيارته كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

كما رافقه وزراء الدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي.

وأفادت الرئاسة في بيان لها، الإثنين أن الرئيس التركي سيحل بالجزائر “في إطار زيارة رسمية، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون، رفيع المستوى الجزائري-التركي”.