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الجزائر
تابعة للقاعدة الجوية لورقلة

الرئيس تبون يٌعزي في استشهاد طاقم المروحية العسكرية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يٌعزي في استشهاد طاقم المروحية العسكرية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات شهداء حادث سقوط مروحية عسكرية، تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، ليلة أمس الأربعاء، بالقرب من مطار المنيعة.

جاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية، تابعة للقاعدة الجوية لورقلة، ليلة أمس الأربعاء، بالقرب من مطار المنيعة، وأسفر عن استشهاد العقيد عمارة رضا والمقدّم جلال ياسين والرّقيب المتعاقد بلغربي محمد، يتقدم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.”

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