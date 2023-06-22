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رياضة

الرئيس تبون يُتابع نهائي كأس الجمهورية بِوهران

الشروق الرياضي
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الرئيس تبون يُتابع نهائي كأس الجمهورية بِوهران
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

يُتابع رئيس الجمهورية عبد المجيد في هذه اللّحظات من مساء الخميس، وقائع نهائي كأس الجزائر بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

وتُجرى المباراة النّهائية لِمسابقة كأس الجمهورية، بين فريقَي شباب بلوزداد وجمعية الشلف.

و لدى دخوله إلى أرضية الميدان، صافح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاعبي الفريقَين و الطاقمَين الفنّيَين، بِالإضافة إلى ثلاثي التحكيم المُعيّن لإدارة المباراة النّهائية، و ذلك تحت هتافات 40 ألف من مُناصري النّاديَين.

و بعد الاستماع إلى النّشيد الوطني، أعطى حكم المباراة لحلو بن ابراهم إشارة انطلاق المباراة.

وسبق لِرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حضور نهائي كأس الجزائر 2017، بين فريقَي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، بِملعب “5 جويلية 1962”. لكن في منصب وزير أوّل.

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