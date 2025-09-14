-- -- -- / -- -- --
إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة
الرئيس تبون يُجدّد الثقة في صادي وزيرا للرياضة

الرئيس تبون يُجدّد الثقة في صادي وزيرا للرياضة
ح.م
وليد صادي.

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد الثقة، في المسؤول وليد صادي وزيرا للرياضة.

جاء ذلك بعد أن أجرى الرئيس تبون تغييرا حكوميا، في تشكيلة وزراء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول سيفي غريب.

وكان وليد صادي قد استهلّ مهام وزير للرياضة في الـ 19 من نوفمبر 2024، حين تعيين النذير العرباوي وزيرًا أوّلَ، ثم استمرّ في منصبه بعد التعديل الحكومي في الـ 2 من فيفري الماضي.

وهكذا سيواصل الرجل الأول في اتحاد الكرة الجزائري، مهام تسيير القطاع الرياضي والنهوض به.

