الرئيس تبون يُجري لقاء إعلاميا مع ممثلي الصحافة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاءه الدوري الإعلامي مع الصحافة سيعرض ابتداءً من التاسعة مساءً على القنوات التلفزيونية.

وتطرق رئيس الجمهورية في حديثه إلى النجاح الباهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025،الذي أكد أنه جاء بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة للجزائر.

كما أكد الرئيس تبون “أنه تم تعيين وزير أول يعرف الميدان وهو ما يعكس التكامل والانسجام مع رؤيتنا.”

وقال الرئيس تبون إنه “فخور بالجزائريات والجزائريين الذين وبفضل مجهوداتهم تم تقليص نسبة التضخم لأقل من 4 بالمئة.”

وتابع الرئيس تبون قائلا: “نحن بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية.”