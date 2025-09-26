-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يُجري لقاء إعلاميا مع ممثلي الصحافة

الشروق أونلاين
  • 1407
  • 0
الرئيس تبون يُجري لقاء إعلاميا مع ممثلي الصحافة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقاءه الدوري الإعلامي مع الصحافة سيعرض ابتداءً من التاسعة مساءً على القنوات التلفزيونية.

وتطرق رئيس الجمهورية في حديثه إلى النجاح الباهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025،الذي أكد أنه جاء بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة للجزائر.

كما أكد الرئيس تبون “أنه تم تعيين وزير أول يعرف الميدان وهو ما يعكس التكامل والانسجام مع رؤيتنا.”

وقال الرئيس تبون إنه “فخور بالجزائريات والجزائريين الذين وبفضل مجهوداتهم تم تقليص نسبة التضخم لأقل من 4 بالمئة.”

وتابع الرئيس تبون قائلا: “نحن بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية.”

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

الوزير بداري يشارك الطلبة أول وجبة في المطعم الجامعي (صور)

الوزير بداري يشارك الطلبة أول وجبة في المطعم الجامعي (صور)

الجزائر وسلوفينيا توسعان التعاون في مجالات طبية متقدمة

الجزائر وسلوفينيا توسعان التعاون في مجالات طبية متقدمة

الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

تنبيه خاص: أمطار غزيرة جدا عبر 13 ولاية حتى صباح السبت

تنبيه خاص: أمطار غزيرة جدا عبر 13 ولاية حتى صباح السبت

إطلاق عملية إعادة إدماج التلاميذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي

إطلاق عملية إعادة إدماج التلاميذ في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد