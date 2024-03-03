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الجزائر

الرئيس تبون يُجري محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُجري محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

وخص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، ابراهيم رئيسي, باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

واستمع الرئيسان الى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

وقبل ذلك، كان الرئيس الايراني قد ترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

يذكر أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشقيقة، إبراهيم رئيسي، يقوم اليوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

  

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