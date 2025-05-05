الرئيس تبون يُجري محادثات مع سلطان عُمان

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، محادثات على انفراد مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر.

وعقب ذلك توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

الرئيس تبون يخص سلطان عُمان باستقبال رسمي

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،قد خص ضيف الجزائر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان باستقبال رسمي.

ووصل موكب السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث اصطفت كوكبة من خيالة الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية ترحيبا بضيف الجزائر.

وأخذ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفقة أخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة صورة أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعالمية.

سلطان عُمان يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

وصباح الاثنين، وضع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء الأبرار وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.