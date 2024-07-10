الرئيس تبون يُدشن ملعب تيزي وزو الجديد

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، على تدشين ملعب تيزي وزو الجديد “المجاهد حسين آيت أحمد”.

واستمع الرئيس تبون إلى عرض شامل حول الملعب الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج ، كما استمع لعرض شامل حول مؤشرات التنمية في ولاية تيزي وزو من 2020 إلى 2024 قدمه والي الولاية.

وصباح الأربعاء، شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو.

ولدى وصوله، استقبل رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، من قبل السلطات المحلية المدنية والعسكرية، حيث استمع الى النشيد الوطني واستعرض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.