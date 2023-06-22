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رياضة

الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر

علي بهلولي
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الرئيس تبون يُدشّن تقليدا جديدا في كأس الجزائر
ح.م
جانب من أجواء نهائي كأس الجزائر 2023.

دشّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الخميس، تقليدا جديدا في منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

حدث ذلك بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، مسرح المباراة النّهائية بين فريقَي جمعية الشلف وشباب بلوزداد.

ونزل الرئيس تبون إلى أرضية الميدان، لِتسليم الميداليات والكأس لِلاعبي ومسوؤولي الناديَين. في أمر غير مسبوق.

وكان التقليد السّابق في نهائي كأس الجزائر، يقتضي بِتنظيم حفل تسليم الميداليات والكأس في المنصّة الشرفية للملعب الذي يحتضن المباراة.

وسلّمت “الفاف” ميداليات وكأس نسخة 2019 (آخر طبعة)، في نهائي جمع بين فريقَي شباب بلوزداد وشبيبة بجاية، بِالمنصّة الشرفية لِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

وتخلّت “الفيفا” والاتحادات الكروية القارية عن تنظيم حفل تسليم الميداليات والكأس في المنصّة الشرفية، نظير إقامته فوق أرضية الميدان. مثلما كان الشأن حين تتويج المنتخب الوطني الجزائري بِكأس أمم إفريقيا، نسخة مصر 2019.

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