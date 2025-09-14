الرئيس تبون يُرسم سيفي غريب وزيرا أولا ويكلفه بتشكيل الحكومة

رسَم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، سيفي غريب في منصب الوزير الأول خلفا لنذير العرباوي، كما كلفه بتشكيل الحكومة.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيفي غريب الوزير الأول بالنيابة، والذي رسّمه وزيرا أول، وكلّفه بتشكيل الحكومة.

وعقب الاستقبال، أكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية قد أسدى له جميع التعليمات اللازمة من أجل السهر على خدمة المواطن الجزائري أولا، وكذا الدفع بالإقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليميا ودوليا.

كما جدَد غريب التزامه والتزام كل الطاقم الحكومي بالسهر ميدانيا على خدمة المواطن والتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية، خدمة للجزائر.

وفي 28 أوت المنصرم، أمضى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، وقرّر تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفا له.

وتسلّم غريب الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، الخميس بقصر الحكومة، مهامه كوزير أول بالنيابة من سابقه محمد النذير العرباوي.

وقال العرباوي في تصريحه خلال مراسم تسليم المهام :”أبادر بتقديم خالص التهاني والتبريكات لأخي وزميلي سيفي غريب. على الثقة التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية”.

وأضاف “أتوجه بدوري إلى رئيس الجمهورية بخالص الشكر وعظيم العرفان، على الثقة التي وضعها في شخصي. طيلة أداء المسؤولية، التي أعتبرها أمانة، أكثر مما هي تكليف أو تشريف”.

من جهته، أعرب غريب عن درايته بأن “هناك الكثير من الأعمال التي تنتظر الحكومة، خاصة مع الدخول الاجتماعي”. مؤكدا استعداده “للعمل جاهدا وبدون هوادة على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية”.