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الجزائر

الرئيس تبون يُشرف على احتفالية عيد العمال

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُشرف على احتفالية عيد العمال

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، إلى مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي بالعاصمة، للإشراف على إحتفالية، بمناسبة اليوم العالمي للشغل.

ووضع رئيس الجمهورية، بدار الشعب، إكليلا من الزهور أمام النصبين التذكاريين المخلدين لروح مؤسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الشهيد عيسات إيدير, والأمين العام الأسبق للاتحاد، الشهيد عبد الحق بن حمودة، وذلك بمناسبة إشرافه على احتفالات اليوم العالمي للشغل.

وأمام النصبين التذكاريين، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كان مرفوقا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، بقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح الشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة.

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