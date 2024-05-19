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الجزائر

الرئيس تبون يُشرف على الاحتفال باليوم الوطني للطالب

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُشرف على الاحتفال باليوم الوطني للطالب

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى القطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله للإشراف على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 68 لليوم الوطني للطالب.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل القطب العلمي والتكنولوجي كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب مسؤولي منظمات وهيئات وطنية وممثلي الأسرة الطلابية والجامعية.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تدشين القطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله باسم الشهيد عبد الحفيظ احدادن.

وعبد الحفيظ احدادن أول عالم جزائري وافريقي في النووي وأبرز الأسماء التى قدمت الكثير في المجال العلمي في الجزائر.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الجمهورية إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القطب العلمي والتكنولوجي الذي يتربع على مساحة 87 هكتار ويضم 05 مدارس عليا

كما تبادل الرئيس تبون أطراف الحديث مع طلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي واستمع إلى شروحات حول تخصصات هذه المدرسة.

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