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الجزائر

الرئيس تبون يُعزي عائلات ضحايا الحادث المأساوي بالبيض

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُعزي عائلات ضحايا الحادث المأساوي بالبيض

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلات ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع، الأربعاء، بولاية البيض على الطريق الوطني رقم 47، وأودى بحياة ستة مواطنين، وخلف 45 جريحا.

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية : “على إثر الحادث المأساوي الذي وقع بولاية البيض على الطريق الوطني رقم 47، وأودى بحياة ستة مواطنين, بالإضافة إلى 45 جريحا, يتقدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, بهذه المناسبة الأليمة التي تدمي القلوب, بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا المرحومين, داعيا العلي القدير أن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان, والشفاء العاجل لكل الجرحى, ولا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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