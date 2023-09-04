الرئيس تبون يُعزي عائلات ضحايا فيضانات البيض وتلمسان

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الفيضانات في ولايتي تلمسان والبيض.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “على إثر الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان والبيض، جراء تهاطل الأمطار الغزيرة والتي خلفت خسائر بشرية و أضرارا مادية، بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلات الضحايا معربا عن أحر التعازي وخالص المواساة، أمام هذا المصاب الجلل، متضرعا إلى المولى جل جلاله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة و أن يسكنهم فسيح جناته و يلهم ذويهم جميل الصبر و السلوان.

إنا لله و إنا اليه راجعون.