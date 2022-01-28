الرئيس تبون يُعزي في استشهاد ملازم وعريف متعاقد
تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، بتعازيه في استشهاد ملازم أول وعريف، إلى عائلتي الفقيدين، اثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.
#هام#تعزية
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي الجيش الوطني الشعبي وأسرتي الشهيدين،الملازم العامل مرباح الدين سيدهم،والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة،بعد استشهادهما، خلال اشتباك مع إرهابيين على حدودنا، بمنطقة حاسي تيريرين،بالقطاع العملياتي،إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) January 28, 2022