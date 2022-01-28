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الجزائر

الرئيس تبون يُعزي في استشهاد ملازم وعريف متعاقد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُعزي في استشهاد ملازم وعريف متعاقد

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، بتعازيه في استشهاد ملازم أول وعريف، إلى عائلتي الفقيدين، اثر  اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

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