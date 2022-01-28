تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، بتعازيه في استشهاد ملازم أول وعريف، إلى عائلتي الفقيدين، اثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.