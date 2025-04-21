الرئيس تبون يُعزي في وفاة البروفيسور وليد العقون

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخالص التعازي وعميق المواساة الى أسرة عضو مجلس الأمة البروفيسور القدير وليد العقون الذي وافته المنية أمس الأحد.

وجاء في نص التعزية: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، بلغنا نبأ فاجعة رحيل، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي أستاذ القانون، البروفيسور القدير، وليد العقون.”

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أسرته بخالص التعازي وعميق المواساة، راجيا من العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويدخله جنة النعيم ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

ومساء الأحد، انتقل الى رحمة الله، عضو مجلس الأمة, البروفيسور وليد العقون وكان الفقيد و هو خبير في القانون الدستوري قد عين في 15 فبراير 2022 عضوا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

كما كان الراحل عضوا في فوج العمل المكلف بالنظر في المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية.