الرئيس تبون يُعزي في وفاة الفنان فوزي صايشي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، رسالة تعزية إلى عائلة الفنان القدير فوزي صايشي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 74 عاما.

وجاء في رسالة الرئيس تبون التي نشرتها رئاسة الجمهورية “ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ انتقال الفنان المرحوم بإذن الله فوزي صايشي إلى جوار ربه، بعد مكابدة طويلة للمرض.

وإذ نعزي عائلة الفنان في مصابهم الجلل، نعزي بهذه المناسبة الأليمة أسرة السينما الجزائرية خاصة، والفنية عامة، حيث ترك بينهم بصمة فنان مرموق ومتميز في أعماله الهادفة، من أفلام ومسلسلات، طيلة عقود صنعت دوما بهجة الجماهير.

ولا نملك أمام هذا المُصاب إلا أن نرفع أكف الضراعة، بأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويشمله بمغفرته، ويسكنه فسيح الجنان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.”

الممثل فوزي صايشي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، الممثل القدير فوزي صايشي بوتخيل المعروف بـ “رميمز”، حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وإثر هذا المصاب الأليم، تقدم المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الفنية الجزائرية كافة، سائلا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

ويعد الفقيد أحد أعمدة التمثيل في الجزائر، حيث أمتع الجمهور بأدواره المتميزة في المسرح والتلفزيون والسينما، وترك بصمة لا تنسى.