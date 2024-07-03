الرئيس تبون يُعطي إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من “رُبع مليون” وحدة سكنية

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن انطلاق عملية توزيع أزيد من ربع مليون وحدة سكنية عبر الولAll Postsايات.

وأفاد الرئيس تبون في كلمته، الأربعاء، خلال إشرافه على انطلاق عملية توزيع السكنات أن العملية تتعلق بتوزيع 251890 ألف سكن على مستوى الوطن.

ووصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله للإشراف على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني.

كما سيشرف رئيس الجمهورية، على تدشين حي المجاهد الراحل “عثمان بلوزداد” ومعاينة مشروع إنجاز 10.507 وحدة سكنية.