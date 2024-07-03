-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يُعطي إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من “رُبع مليون” وحدة سكنية

الشروق أونلاين
  • 759
  • 0
الرئيس تبون يُعطي إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من “رُبع مليون” وحدة سكنية

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن انطلاق عملية توزيع أزيد من ربع مليون وحدة سكنية عبر الولAll Postsايات.

وأفاد الرئيس تبون في كلمته، الأربعاء، خلال إشرافه على انطلاق عملية توزيع السكنات أن العملية تتعلق بتوزيع 251890 ألف سكن على مستوى الوطن.

ووصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله للإشراف على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني.

كما سيشرف رئيس الجمهورية، على تدشين حي المجاهد الراحل  “عثمان بلوزداد” ومعاينة مشروع إنجاز 10.507 وحدة سكنية.

مقالات ذات صلة
بن براهم: المجتمع المدني مطالب بالتحرك لتعزيز ثقافة الانتخاب

بن براهم: المجتمع المدني مطالب بالتحرك لتعزيز ثقافة الانتخاب

المبعوث الخاص للحكومة الصينية في الجزائر

المبعوث الخاص للحكومة الصينية في الجزائر

31 راغبا بالترشّح لرئاسيات 7 سبتمبر

31 راغبا بالترشّح لرئاسيات 7 سبتمبر

عقوبات مشددة ضدّ التزوير بكل أنواعه في “عدل 3”

عقوبات مشددة ضدّ التزوير بكل أنواعه في “عدل 3”

فضيحة السيارات المستوردة أمام القضاء هذا الخميس

فضيحة السيارات المستوردة أمام القضاء هذا الخميس

تنسيق أمريكي – جزائري لمنع التدهور في ليبيا

تنسيق أمريكي – جزائري لمنع التدهور في ليبيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد