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الجزائر

الرئيس تبون يُقر تدابير جديدة لفائدة قطاع الإعلام

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُقر تدابير جديدة لفائدة قطاع الإعلام

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن جملة من التدابير لفائدة قطاع الإعلام كشكل من أشكال الدعم غير المباشر.

وأكد الرئيس تبون، الأحد، في كلمة قرأها نيابة عنه وزير الاتصال محمد لعقاب بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، عن تخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية.

وأفاد بتخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، كما أعلن الرئيس تبون عن تخفيض قيمة الرسوم على القيمة المضافة تحدد نسبتها وتتخذ التدابير في قانون المالية التكميلي.

كما تم الإعلان عن تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الإلكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36 بالمائة مع زيادة طاقته، وتخفيض سعر الإيجار بدار الصحافة.

كما كلّف رئيس الجمهورية، وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة .

وتم تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار .

الرئيس تبون يشرف على تسليم جائزة “الصحفي المحترف”

وصباح الأحد، وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى المركز الدولي للمؤتمرات للإشراف على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وخصصت هذه الطبعة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لمواضيع “الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي”، “الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية” وكذا “الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية”.

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