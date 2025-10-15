الرئيس تبون يُكرّم الرياضيين المتفوّقين دوليا
أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم الرياضيين الجزائيين المتفوّقين دوليا.
وتمثّل المتوجون في رياضيي ذوي الهمم في البطولة العالمية بنيودلهي، و البطولة العالمية لألعاب القوى بطوكيو، و كأس العرب لكرة السلة بالبحرين، و المنتخب الوطني لكرة القدم المتأهل إلى كأس العالم 2026.
وقد جرى حفل التكريم بقصر الشعب، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، و أعضاء من الحكومة وإطارات سامية، و ممثلين عن الأسرة الرياضية.
وفي نهاية هذا الحفل، أخذ رئيس الجمهورية صورة جماعية مع الرياضيين الجزائريين المكرمين.