الرئيس تبون يُكرّم الرياضيين المتفوّقين دوليا

الشروق الرياضي
ح.م

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على حفل تكريم الرياضيين الجزائيين المتفوّقين دوليا.

وتمثّل المتوجون في رياضيي ذوي الهمم في البطولة العالمية بنيودلهي، و البطولة العالمية لألعاب القوى بطوكيو، و كأس العرب لكرة السلة بالبحرين، و المنتخب الوطني لكرة القدم المتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقد جرى حفل التكريم بقصر الشعب، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، و أعضاء من الحكومة وإطارات سامية، و ممثلين عن الأسرة الرياضية.

وفي نهاية هذا الحفل، أخذ رئيس الجمهورية صورة جماعية مع الرياضيين الجزائريين المكرمين.

جنوب أفريقيا والسينغال وكوت ديفوار يتأهلون رسمياً للمونديال

بوقرة: سنجلب لاعبين جدد لِكأس العرب

أمر غير مسبوق في تاريخ “الخضر” ونادر في كرة القدم

جديد الوضعية الصحية لـ “آيت نوري”

حارس مرمى أوغندا يغادر مستشفى تيزي وزو (فيديو)

“الخضر” من أجل اختتام مثالي للتصفيات.. وبيتكوفيتش أمام تحديات جديدة أمام أوغندا

