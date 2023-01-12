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رياضة

الرئيس تبون يُهدي ملعب الدويرة إلى عميد الأندية الجزائرية

علي بهلولي
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الرئيس تبون يُهدي ملعب الدويرة إلى عميد الأندية الجزائرية
ح.م
ملعب الدويرة في طور التشييد.

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، عن مستجدّات ملاعب الدويرة و”5 جويلية” بِالعاصمة وتيزي وزو.

وتطرّق الرئيس تبون إلى هذا الأمر في لقائه بِالإعلاميين، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقال رئيس الجمهورية إن ملعب الدويرة سيكون منشأة رياضية تابعة لِنادي مولودية الجزائر عميد الأندية على المستوى الوطني.

وأضاف أن ملعب تيزي وزو سيكون أيضا مسرح مقابلات نادي شبيبة القبائل.

وبِخصوص ملعب “5 جويلية 1962″، قال الرئيس تبون إن هذه المنشأة ستعرف عملية ترميم في المستقبل القريب (قد يكون ذلك مطلع الصيف المقبل)، تستهدف توسعتها وأيضا تغطية كلّ المدرجات.

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