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الجزائر

الرئيس تبون يُهنئ الطلبة الفائزين بمسابقة هواوي بالصين

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يُهنئ الطلبة الفائزين بمسابقة هواوي بالصين

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الطلبة الفائزين بمسابقة هواوي بالصين في فئة الإعلام الآلي بعد افتتكاكهم المرتبة الأولى.

وقال الرئيس تبون في تدوينة على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: “كُلي فخر واعتزاز بأبنائي الطلبة من جامعات بجاية، سيدي بلعباس، وهران، الجزائر العاصمة وباتنة، لتميزهم مجددًا، بافتكاكهم المرتبة الأولى عالميا، في فئة من فئات الإعلام الآلي بمسابقة هواوي في شنزن بالصين والجائزة الكبرى في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات..مبروك على الجزائر، هذا الجيل العلمي الجديد الذي يشق الطريق بالبلاد إلى بر الأمان..تحياتي وتشكراتي لكم جميعًا.

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