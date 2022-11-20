الرئيس تبون يُهنّئ القطريين على النجاح المونديالي الباهر
هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد القطريين، بعد نجاحهم الباهر في تنظيم حفل افتتاح كأس العالم والتظاهرة الرياضية بِصفة عامة.
جاء ذلك في تغريدة لِرئيس الجمهورية تبون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد حضر بِقطر، حفل افتتاح مونديال 2022، ومباراة ضربة الانطلاقة بين منتخبَي “العنابي” والإكواتور.
من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم، ومن حقنا أيضا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان ..ألف مبروك لأخي سمو الأمير #تميم ولكل الشعب القطري 🇩🇿 🇶🇦
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) November 20, 2022