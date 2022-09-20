-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الرئيس تبون يُهنّئ ملاكمي الجزائر أبطال إفريقيا

الشروق الرياضي
  • 162
  • 0
الرئيس تبون يُهنّئ ملاكمي الجزائر أبطال إفريقيا

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة، بعد التألّق الباهر في البطولة الإفريقية بِالموزمبيق.

وكتب الرئيس تبون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هنيئا لمُلاكماتنا ومُلاكمينا على تتويجهم بِالمرتبة الأولى في البطولة الإفريقية بموزمبيق.. شرّفتم الجزائر ورفعتم رايتها مثلما وعدتم، قولا وفعلا. سألتقي معكم عن قريب إن شاء الله، مبروك لكم ومبروك للجزائر”.

وحصد الفن النبيل الجزائري في البطولة الإفريقية التي اختتمت فعّالياتها السبت الماضي، 15 ميدالية: 4 ذهبيات و5 فضّيات و6 برونزيات. وهي أكبر حصيلة مقارنة بِحصاد 16 منتخبا آخر ضمّه جدول الترتيب النهائي.

مقالات ذات صلة
بن ناصر يفكر في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

بن ناصر يفكر في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

نحو تغيير تركيبة جماهير الكرة الجزائرية في مباراتي وهران

نحو تغيير تركيبة جماهير الكرة الجزائرية في مباراتي وهران

بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

بن ناصر: الخسارة أمام نابولي درس سنتعلم منه

بن ناصر: الخسارة أمام نابولي درس سنتعلم منه

منح 5 ملايين دينار لبطل كل مجموعة

منح 5 ملايين دينار لبطل كل مجموعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد