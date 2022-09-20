الرئيس تبون يُهنّئ ملاكمي الجزائر أبطال إفريقيا

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة، بعد التألّق الباهر في البطولة الإفريقية بِالموزمبيق.

وكتب الرئيس تبون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هنيئا لمُلاكماتنا ومُلاكمينا على تتويجهم بِالمرتبة الأولى في البطولة الإفريقية بموزمبيق.. شرّفتم الجزائر ورفعتم رايتها مثلما وعدتم، قولا وفعلا. سألتقي معكم عن قريب إن شاء الله، مبروك لكم ومبروك للجزائر”.

وحصد الفن النبيل الجزائري في البطولة الإفريقية التي اختتمت فعّالياتها السبت الماضي، 15 ميدالية: 4 ذهبيات و5 فضّيات و6 برونزيات. وهي أكبر حصيلة مقارنة بِحصاد 16 منتخبا آخر ضمّه جدول الترتيب النهائي.