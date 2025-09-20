الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، العدّاء جمال سجاتي بعد نيله ميدالية فضية في بطولة العالم لِألعاب القوى.

وكتب الرئيس تبون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا: “تحية تقدير إليك أيها البطل جمال سجاتي على هذا الإنجاز المنتظر في بطولة العالم بطوكيو..شرفت الجزائر والراية الوطنية. كل النجاح في بقية مشوارك بحول الله”.

وبات العدّاء جمال سجاتي يحوز في جعبته ميدالتيتَين فضّيتَين في بطولة العالم لِألعاب القوى، اختصاص سباق الـ 800م، وذلك في نسختَي يوجين (أمريكا) 2022 وطوكيو (اليابان) 2025.