الرئيس تبون: 2024 سيكون عاما مليئا بالإنجازات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، إن العام المقبل 2024، سيكون مليئا بالإنجازات. ودعا المواطنين إلى مواصلة المجهودات للرقي بالجزائر إلى “مقامات أكبر”.

وفي كلمة متلفزة وجهها للمواطنين، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، عبّر الرئيس تبون عن رضاه إزاء “الخطوات الممتازة التي قطعتها البلاد في طريق النموّ والتقدّم”.

وجاء في كلمة الرئيس:”نودع سنة 2023، التي كانت غنية بالإنجازات، وخاض فيها وطننا المفدى خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”أدعو كل الجزائريين لمواصلة المجهودات كل من موقعه للرقي ببلادنا إلى مقامات أكبر”.

مردفا يقول:”سيكون عام 2024 عاما مليئا بالإنجازات بحول الله. لتخطو بلادنا أشواطا تقربها أكثر من التقدّم نحو مصاف الدول المتقدمة”.