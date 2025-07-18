الرئيس تبون: 38 مليار دولار حجم الإنتاج الفلاحي للجزائر سنة 2025

في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام

تبثّ القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية مساء الجمعة، اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع ممثلي وسائل الإعلام ابتداءً من الساعة التاسعة 21:30 والنصف.

ومما جاء في هذا اللقاء، حسب ما تظهره لقطات نشرتها صفحة الرئاسة على فيسبوك، حديث الرئيس تبون عن تقدير حجم الإنتاج الفلاحي للجزائر سنة 2025 بـ38 مليار دولار.

كما تطرق اللقاء الإعلامي إلى عدّة مسائل اقتصادية واجتماعية على غرار الاقتصاد الموازي، والأمن المائي، حيث شدّد قائلا:”لن أترك أي جزائري يعاني العطش”.

وفي الشأن الدولي، أكد الرئيس تبون أن “الدماء التي تسري في عروق الجزائر هي عدم الانحياز”. مشيرا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلاد مع الولايات المتحدة وروسيا والصين.