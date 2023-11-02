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الجزائر

الرئيس تبون: 70 مليار دينار لدعم مبادرة مكافحة السرطان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: 70 مليار دينار لدعم مبادرة مكافحة السرطان

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، تخصيص مبلغ 70 مليار دينار جزائري لدعم المبادرة الوطنية لمكافحة داء السرطان.

وفي رسالة بعثها إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام، أكد الرئيس دعم المبادرة الوطنية لمكافحة السرطان بكل الموارد المالية اللازمة، حيث سيتم تخصيص 70 مليار دج من الصندوق الوطني لمكافحة هذا الداء.

كما كشف الرئيس تبون، عن دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ 30 مليار دينار بداية من 2024، معتبرا أن مكافحة هذا المرض تكون بالقضاء على أوجه العجز في توزيع المراكز عبر الوطن.

وأشار رئيس الجمهورية  إلى أن الجزائر اختتمت سنة 2022 بتسجيل 50 ألف حالة لداء السرطان، مؤكدا أن الإصابات المسجلة تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة.

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