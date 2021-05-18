الرئيس تيون يوجه رسالة للطلبة

بمناسبة يومهم الوطني 19 ماي

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة للطلبة، بمناسبة اليوم الوطني للطالب الموافق لـ 19 ماي، حيث تمنى الرئيس المزيد من النجاح والتألق للطلبة في حمل أمانة الشهداء.

وجاء في رسالة الرئيس تبون، التي نشرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عبر صفحته على الفايسبوك: “في هذا اليوم الخالد.. يوم أن هب الطلبة للانخراط في الكفاح المسلح والالتحاق ببواسل جيش التحرري الوطني في 19 ماي 1956، وهو يخوض مآزرا بالشعب الجزائري كفاحه المرير لاستعادة الاستقلال”.

وتابع: “في هذا اليوم.. أتوجه ونحن نستحضر ذلك الحدث التاريخي من أحداث ثورة التحرير المجيدة إلى الشعب الجزائري كافة وإلى بناتنا وأبنائنا الطلبة خاصة بأخلص التهاني”.

وختم الرئيس في رسالته:”أتمنى لبناتي وأبنائي الطلبة، النجاح والتألق، لحمل أمانة الشهداء والمضي بتجندكم وكفاءاتكم وقدراتكم نحو المزيد من التقدم والرفاه لجزائرنا الغالية وشعبنا الكريم”.