استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، أين تم بحث تطوير التعاون والملفات الأمنية بالمنطقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية تمحورت المباحثات حول فرص دفع علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة الأمريكية في إفريقيا واستعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة الساحل وسبل تعزيز قدرات دول المنطقة في مكافحة الارهاب.

ووفق نفس المصدر، حضر اللقاء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

كما استقبل المسؤول الأمريكي بمقر وزارة الدفاع الوطني من قبل الفريق السعيد شنقريحة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني: استقبل السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الإثنين 27 سبتمبر 2021، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول ستيفان تاونساند، القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

وأضاف: بعد مراسم الاستقبال وتحية العلم الوطني، تطرق الطرفان في هذا اللقاء الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد الأمريكي، إلى إرادة الجيشين في تعزيز علاقاتهما الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحسب البيان: هذه الزيارة تعكس الأهمية التي توليها قيادة الأفريكوم، للمسائل الأمنية بالمنطقة الإقليمية والتحديات المترتبة عنها، لاسيما فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية المستدامة.

وأوضح: من جهة أخرى، اغتنم السيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذه المناسبة للتعبير عن تمام عرفانه، نظير المساعدات الطبية التي تفضل الطرف الأمريكي بتقديمها للجيش الوطني الشعبي، في ظرف خاص تطبعه الأزمة الصحية لكوفيد-19.

وأشار: في ختام اللقاء، وقَّع الفريق أول ستيفان تاونساند، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

ووصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، الإثنين إلى الجزائر لبحث التعاون العسكري بين الجانبين.

وفي تصريحات له أكد تاونسند، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تقدر عاليا الدور المحوري للجزائر في إرساء السلم بالمنطقة وخارجها، ونأمل في مواصلة علاقتنا القوية”.

وتعد هذه المرة الثانية التي يزور فيها الجنرال تاونسند الجزائر بعد أن كانت الأولى في سبتمبر 2020، أين اجرى محادثات مع الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما استقبل من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.