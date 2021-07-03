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رياضة

الرئيس عبد المجيد تبون يُهنّئ صغار “محاربي الصحراء”

علي بهلولي
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الرئيس عبد المجيد تبون يُهنّئ صغار “محاربي الصحراء”

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة السبت، المنتخب الوطني الجزائري أواسط لكرة القدم، بعد بلوغه نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وكتب الرئيس عبد المجيد تبون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عشية عيد الاستقلال هاهي النخبة الوطنية الشابة الصاعدة لِأقل من 20 سنة، تقدّم للشعب الجزائري إنجازًا كرويًا باهرًا، بِتأهلها لنهائي كأس العرب. برافو، وكل التوفيق في النهائي بِحول الله”.

ويتبارى صغار “محاربي الصحراء” مع أواسط السعودية في المباراة النهائية، بِالعاصمة المصرية القاهرة، مساء هذا الثلاثاء.

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