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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الرئيس ماكرون
باقي بوخالفة
2022/04/25
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أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25 أفريل 2022
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