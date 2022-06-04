الرائد السعودي ينتظر رد نورالدين زكري..

تنتظر إدارة نادي الرائد رد المدرب نور الدين زكري، لقيادة الفريق في آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب مصادر صحفية، أن المدرب زكري طلب مهلة، بعد أن تواصلت معه إدارة الرائد، ليتولى الدفة الفنية للفريق، بعد إقالة البرتغالي جواو بيدرو، لسوء النتائج. ويعاني الفريق من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

ويملك زكري خبرة عريضة في دوري المحترفين، حيث سبق وساهم في إنقاذ الفيحاء وضمك من الهبوط.

ويستعد الرائد لمواجهة الأهلي يوم 18 جوان الجاري، ضمن الجولة 29 من دوري المحترفين، قبل أن يستضيف أبها في بريدة بالجولة الأخيرة يوم 23 من الشهر الجاري.