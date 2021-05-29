الرائد لتدعيم مركزه.. “الحمراوة” في أفضل رواق والبرج لتأكيد الاستفاقة

الجولة الـ24 من البطولة المحترفة

سيكون رائد الترتيب وفاق سطيف، أمام فرصة سانحة لتدعيم وضعيته في الصدارة، عند استضافته نصر حسين داي، في الوقت الذي سيكون فيه أحد ملاحقيه المباشرين، مولودية وهران، مرشحا للفوز داخل قواعده، في داربي الغرب، أمام اتحاد بلعباس، بمناسبة إجراء الجولة الرابعة والعشرين للمنافسة.

فالوفاق الذي اكتفى بتعادل بطعم الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام نجم مقرة لن يكون أمامه أي مجال للخطأ أمام نصر حسين داي المطالب هو الآخر بالاستفاقة للابتعاد عن منطقة الخطر.

فتشكيلة اللونين “الأصفر والأحمر” التي ضيعت فوزا كان في المتناول أمام شباب بلوزداد، ستتنقل إلى ملعب 8 ماي 1945 بنية العودة بنتيجة إيجابية. وتبدو مهمتهما لأول وهلة صعبة امام منافس صعب المنال بميدانه.

وسيكون الملاحقان، مولودية وهران وشبيبة الساورة مرشحين للفوز أمام على التوالي، اتحاد بلعباس ونجم مقرة.

المولودية الوهرانية التي بحوزتها أطول سلسلة مباريات من دون انهزام تواجه تشكيلة “المكرة” التي لم تفز من جهتها منذ 26 فيفري أي 7 مباريات من دون فوز.

أما شبيبة الساورة التي تبقى صعبة المنال على ميدانها بـ20 أوت 1955 ببشار، فهي مرشحة للفوز على نجم مقرة التي تعاني كثيرا خارج مواقعها مكتفية بست نقاط من أصل 33 نقطة ممكنة.

ويسعى اتحاد الجزائر الذي توقفت سلسلة نتائجه الإيجابية بالمدية، التدارك بمناسبة استقباله شباب قسنطينة الفائز بدوره على مولودية الجزائر. أما شبيبة القبائل المتفوقة بشق الأنفس بتيزي وزو على جمعية الشلف فسوف تتنقل إلى شرق البلاد لرفع التحدي أمام جمعية عين امليلة التي تلقت خمس هزائم في مبارياتها الست الأخيرة.

ويأمل “الكناري” العودة بنتيجة إيجابية من شأنها أن تقربهم أكثر من المنصة الشرفية. أما الجمعية فهي متواجدة أمام حتمية تحسين إحصائياتها أمام ثاني أحسن فريق خارج الديار.

من جهته سيحاول شباب بلوزداد تجديد العهد مع الانتصارات بمناسبة استقباله أمام أولمبي المدية (7 – 36 ن).

أما مولودية الجزائر فهي مطالبة بالعودة إلى سكة الانتصارات، بعد فترة فراغ على الصعيدين وطنيا وقاريا، وسيكون منافسها هذه المرة، سريع غليزان الذي تسير نتائجه من سيء إلى أسوإ.

ويستقبل فريق جمعية الشلف صاحب فوزين في مقابلاته الـ14 الأخيرة،(في كل المنافسات)، شبيبة سكيكدة صاحبة فوز ثمين على عين امليلة.

وفي أسفل الترتيب، سيتنقل أول فريق مهدد بالسقوط، وداد تلمسان إلى جنوب شرق البلاد، بسكرة لرفع التحدي أمام الاتحاد المحلي بهدف وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية، بينما يحاول الأخير في الترتيب، أهلي برج بوعريريج الذي حصد 6 نقاط من أصل 12 ممكنة في لقاءاته الاربعة الأخيرة، تأكيد صحوته عندما يستضيف نادي بارادو.

برنامج الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى

ش. بلوزداد – ا. المدية (17.00سا)

م. وهران – ا. بلعباس (17.00سا)

ا. الجزائر – ش. قسنطينة (17.00سا)

أ. البرج – ن. بارادو (17.00سا)

و. سطيف- ن. حسين داي (17.00سا)

ش. الساورة – ن. مقرة (18.00سا)

ا. بسكرة – و. تلمسان (18.00سا)

ج. الشلف – ش. سكيكدة (18.00سا)

م. الجزائر – س. غليزان (19.00سا)

ج. عين امليلة – ش. القبائل (19.00سا)