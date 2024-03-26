الرابطة الثانية هواة: تأجيل الجولة الـ22 إلى 14 أفريل المقبل 

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم (هواة) عن تأجيل الجولة الـ22 من بطولة الرابطة الثانية، التي كانت مقررة سابقا في 7 أفريل المقبل إلى 14 من نفس الشهر.

وأوضحت الهيئة المسيّرة للمنافسة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الجولة الـ21 من البطولة ستقام وفق البرنامج المحدّد لها (السبت 30 مارس والأربعاء 3 أفريل والأحد 14 أفريل 2024).

وستقام المقابلة المتأخرة لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ20 بين اتحاد عنابة وأولمبي مقران، يوم الثلاثاء 2 أفريل بداية من الساعة الـ00ر15 سا.

ومن جهة أخرى، تم تأجيل ثلاث مقابلات من الجولة الـ21 إلى تاريخ 3 و14 أفريل المقبل. وستلعب مقابلة مولودية قسنطينة مع أولمبيك آقبو يوم 3 أفريل بداية من الساعة الثالثة مساء، مثلها مثل مقابلة نصر حسين داي مع ترجي مستغانم التي تدخل لحساب الجولة الـ21 من مجموعة وسط غرب. وفي الأخير، ستقام مقابلات شباب برج منايل مع اتحاد عنابة يوم الأحد 14 أفريل بداية من الساعة الثالثة مساء. وتجدر الإشارة، إلى أن أولمبي آقبو (51 نقطة) وترجي مستغانم (47 نقطة)، يتصدران على التوالي ترتيب مجموعتي وسط شرق ووسط غرب من بطولة الرابطة الثانية.