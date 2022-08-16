الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية.. يجب تجريد الريسوني من منصبه

استنكرت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، يرأسها الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، الثلاثاء، التصريحات الخطيرة التي أدلى أحمد الريسوني، في خرجته الإعلامية الأخيرة، واعتبرتها تحريضا على الفتنة والاقتتال بين المسلمين.

واعتبرت الرابطة “البيان التبريري الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير كاف حتى تتبرأ صراحة من أقوال السيد الريسوني، وتدعو العلماء المنخرطين في هذه الهيئة العالمية إلى إعلان موقفهم من تصريحات رئيس الاتحاد، والمبادرة إلى تجريده من منصبه، بعد أن فقد مصداقيته وأصبح عامل فرقة، مثيرا لفتنة مهددا لمشروع الاتحاد”.

وتابع البيان “تناشد رجال الزوايا والطرق الصوفية، والعلماء والدعاة، ورجال الإعلام، والقوى الحية في المغرب الشقيق، وفي البلدان المغاربية والمنطقة العربية، والدول الإسلامية أن يقفوا بقوة وحزم، ضد المخططات الصهيونية، وتدعوهم إلى العمل لمقاومتها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، وممارسة الضغوط الضغوط على الحكومات، وحملها على اتخاذ مواقف حاسمة ضد مشاريع التطبيع، وكل الدعوات المشبوهة، والمخططات الرامية إلى المزيد من تقسيم الأمة وضرب وحدتها الجامعة”.