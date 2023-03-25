الرابطة الفرنسية تشيد ببوعناني بعد أول ظهور مع “الخضر”
أشاد الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم، بالدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، عقب أول مشاركة له بألوان “الخضر”.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية، تغريدة عبر “تويتر”، أثنى خلالها على لاعب نيس الفرنسي، ووصفه بالموهبة.
Bouanani 🇩🇿💎
– 1st game with @LesVerts aged 18
– 1st assist to @Mahrez22 in 10 minutes
𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭. pic.twitter.com/fZoJQbjrBg
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 24, 2023
كما أشار إلى ظهور بوعناني صاحب الـ18 عاما، في أول مباراة له مع “الخضر”، وأبرز في نفس الوقت مساهمته في الفوز المحقق، بتقديمه تمريرة حاسمة لمحرز، جاء على إثرها الهدف الثاني للمنتخب الجزائري.
وأشاد الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم، بالوافد الجديد فارس شايبي، بعد تقديمه تمريرة مفتاحية، في مباراة النيجر.
The @FaresChaibi28 key pass 🥹🇩🇿 pic.twitter.com/MUewO95LA7
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 24, 2023