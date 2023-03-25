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رياضة

الرابطة الفرنسية تشيد ببوعناني بعد أول ظهور مع “الخضر”

عمر سلامي
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الرابطة الفرنسية تشيد ببوعناني بعد أول ظهور مع “الخضر”
ح.م
بدر الدين بوعناني يتوسط شايبي وآيت نوري

أشاد الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم، بالدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، عقب أول مشاركة له بألوان “الخضر”.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية، تغريدة عبر “تويتر”، أثنى خلالها على لاعب نيس الفرنسي، ووصفه بالموهبة.

كما أشار إلى ظهور بوعناني صاحب الـ18 عاما، في أول مباراة له مع “الخضر”، وأبرز في نفس الوقت مساهمته في الفوز المحقق، بتقديمه تمريرة حاسمة لمحرز، جاء على إثرها الهدف الثاني للمنتخب الجزائري.

وأشاد الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم، بالوافد الجديد فارس شايبي، بعد تقديمه تمريرة مفتاحية، في مباراة النيجر.

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